شكرا لقرائتكم خبر محمية الإمام تركي تدعم النحالين لزيادة إنتاج العسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفاعلت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عبر منصاتها الإعلامية في شبكات التواصل الاجتماعي، بمقاطع الفيديو والصور والتعريفات المتنوعة، مع مناسبة اليوم العالمي للنحل، الذي يصادف يوم 20 مايو من كل عام، تحت شعار «ملتزمون مع الشباب لحماية النحل». أبرز جهود الهيئة: تشتهر المحمية بإنتاج أجود أنواع العسل.

يتم إنتاجه من أشجار الطلح والسدر.

تزخر بالعديد من الأنواع ذات القيمة الغذائية.

إتاحة الفرصة لتربية النحل في نطاقها.

زيادة إنتاج العسل عبر بيئة مناسبة للنحل.

دعم عموم النحالين بممارسة مهنتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر محمية الإمام تركي تدعم النحالين لزيادة إنتاج العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.