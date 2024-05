شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. القبض على مقيم لترويجه حملات حج وهمية /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم من الجنسية المصرية، لترويجه حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.تضمنت المخالفات توفير سكن ونقل للحجاج حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها، التي لا تخولهم للحج، ونقل من لا يحملون تصاريح بالحج، وذلك بغرض النصب والاحتيال.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.