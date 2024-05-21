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مكة المكرمة.. القبض على مقيم لترويجه حملات حج وهمية /عاجل

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم من الجنسية المصرية، لترويجه حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تضمنت المخالفات توفير سكن ونقل للحجاج حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها، التي لا تخولهم للحج، ونقل من لا يحملون تصاريح بالحج، وذلك بغرض النصب والاحتيال.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. This is a Twitter Status:
شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مقيم
لترويجه حملات حج وهمية ومضللة بتوفير
سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال. This is a Twitter Status— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion)
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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