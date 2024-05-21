السعودية | محافظ حفر الباطن يشهد اتفاقية تعاون بين صحة حفر الباطن وكليات الخليج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين صحة حفر الباطن ويمثلها مدير عام الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي، وكليات الخليج ويمثلها عميد الكلية الدكتور بدر بن علي آل معافي.

وثمن سموه هذه الاتفاقيات، منوهاً بالدور المهم والمحوري للتعاون الإيجابي بين القطاعين العام والخاص الذي وضعته رؤية المملكة ضمن محاورها نحو تحقيق مجتمع حيوي بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله -.

وشملت الاتفاقيات على تبادل الخدمات الاستشارية بين الطرفين وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وإقامة البرامج والأنشطة والفعاليات التوعوية والمشاركة، في الحملات الصحية والتوعوية والتثقيفية وتوفير التدريب التعاوني لطلبة الكلية، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال عمل شراكات مستدامة ذات إستراتيجية تحقق المزيد من الأهداف التي تسهم في خدمة المستفيدين وتعزيز توعية المجتمع في الجوانب الصحية للارتقاء بجودة الحياة وتحسين الخدمات الصحية وكل ما يخدم أبناء وبنات المحافظة ومتابعة المستجدات في جميع المجالات والتعاون المشترك في كل ما يقدمه القطاعين العام والأهلي للصحة.