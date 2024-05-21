السعودية | مركز “وقاء” يُنظم ورشة عمل لصحة الأمعاء في الدواجن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نظم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، ورشة عمل عن تعزيز صحة الجهاز الهضمي في الدواجن بالتعاون مع شركة MSD وبمشاركة خبراء عالميين.

وتهدف الورشة لتعزيز الوعي والمعرفة لدى العاملين في قطاع الدواجن والعاملين بالمركز، بأهمية تعزيز صحة الجهاز الهضمي للدواجن، ودوره في الحد من العدوى بالميكروبات كالسالمونيلا والكامبيلوباكتر، التي تصيب الدواجن وتنتقل إلى الإنسان، بما يؤدي لتعزيز استدامة إنتاج الدواجن، وضمان سلامته.

واستعرضت الورشة آخر المستجدات الدولية في ذات المجال، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين، ضمن الأنشطة التوعوية والارشادية التي يقوم بها المركز لتعزيز الصحة الحيوانية بالمملكة وفق نهج “الصحة الواحدة”.