السعودية | سلطان الثبيتي يتلقى التهاني ب”سيّاف”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الطائف

يتلقى الإعلامي الأستاذ سلطان بن مطر الثبيتي التهاني بمناسبة مولوده الجديد الذي اتفق وحرمه على تسميته “سيّاف”، لينضمّ إلى شقيقه “سيف”.

الأستاذ سلطان الثبيتي، عضواً بهيئة الصحفيين السعوديين، وهو أحد الكوادر الإعلامية بمدينة الطائف وسبق له العمل بعدة مجالات إعلاميه كان آخرها إدارته لتحرير الأخبار العاجلة بصحيفة رصد نيوز الإلكترونية.

أسرة الصحيفة تتقدم بالتهاني والتبريكات للأستاذ سلطان، سائلين الله أن يبارك له فيما رزقه وأن يجعله من عباده الصالحين ويقرّ به أعين والديه.