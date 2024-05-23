شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 20 مليون مستفيد من جهود فريق طبي للأسرة والان نبدء بالتفاصيل

جودة الخدمات الصحية

نموذج الرعاية الصحية الحديث

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج تحول القطاع الصحي، عن ارتباط أكثر من 20 مليون مستفيد في المملكة بفريق طبي للأسرة، وذلك ضمن جهود جهات القطاع الصحي في المملكة الهادفة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الصحة العامة، وبناء مجتمعٍ حيوي يتماشى مع رؤية المملكة 2030.وأوضح أن دور الفريق الطبي للأسرة يهتم بصحة المستفيد وأسرته، من خلال التركيز على الوقاية قبل العلاج، ومتابعة الحالة الصحية للأسرة بمختلف مراحل أفرادها الحياتية، والكشف المبكر عن الأمراض للحد من إصابتهم بها، وتصميم الخطط العلاجية المناسبة لحالة كل فرد حسب الحاجة.بالإضافة إلى إدارة ومتابعة احتياجاته الطبية اللازمة.وأشار البرنامج إلى أن التحول الصحي الرقمي يهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها من خلال مبادرات مختلفة وتكاتف الجهات جميعها، وما تبذله وزارة الصحة من جهود في هذا الجانب.ويأتي تطبيق "صحتي" ليتيح إمكانية استعراض الطبيب المشرف عن الأسرة، وأعضاء الفريق الطبي، تفعيلًا لدور التجمعات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية في تقديم خدمات مميزة تتماشى مع نموذج الرعاية الصحية الحديث، بتقديم الرعاية الصحية الأولية والشاملة لجميع أفراد الأسرة، وتعريف الأسرة بسبل الوقاية من الأمراض.يذكر أن أحد أهداف برنامج تحول القطاع الصحي هو تسهيل الوصول لخدمات الرعاية الصحية مع تحسين جودتها ورفع كفاءتها، عبر مبادرات مثل نموذج الرعاية الصحية الحديث، الذي يضمن رعاية آمنة وسريعة تتمحور حول المستفيد وتقدم بكفاءة وفاعلية، وهو ما يسهم طب الأسرة في تحقيقه عبر تقديم رعاية صحية متكاملة للمستفيد في مختلف مراحل حياته.