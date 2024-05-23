شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: السجن 7 سنوات عقوبة الاحتيال المالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت النيابة العامة من ممارسة الاحتيال المالي بكافة صوره وأشكاله، مؤكدة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أقر عقوبات مشددة حال ارتكاب أي منها.

ولفتت إلى أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام بالسجن أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوباتين.

ونوهت بأن عقوبة السجن تصل إلى 7 سنوات، بينما تصل الغرامة المالية إلى 5ملايين ريال.