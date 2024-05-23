شكرا لمتابعة خبر عن سيدة تحقق حلمها وتتخرج من الجامعة بعمر الـ 63 عامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حققت هدى العبيداء صاحبة الـ 63 عامًا حلمها أخيرًا بالتخرج من الجامعة، بعد أن ابتعدت عن الدراسة لمدة 40 سنة، حيث تخرجت من جامعة حائل.

ولم يمنع العبيداء عمرها من تحقيق الحلم، بل سعت إليه، لتتخرج بمرتبة الشرف، وبتفوق، لتعبر عن سعادتها التي لا توصف، على حد قولها.

وأكدت أن أكبر أبنائها يعمل كمدرس بالجامعة، وأصغر أبنائها لايزال يدرس في جامعة حائل أيضًا، لتختتم حديثها بقولها: “من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل”.