السعودية | سفارة المملكة في إيرلندا تحتفي بتخرج الطلبة المبتعثين لعام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفت سفارة المملكة لدى إيرلندا وملحقيتها الثقافية أمس بتخريج الطلبة السعوديين المبتعثين للدراسة في الجامعات الإيرلندية والأطباء المتدربين لعام 2024م.

وأشاد القائم بأعمال السفارة بالنيابة عبدالسلام بن عبدالله المشيطي في كلمة له بأداء الطلبة السعوديين أثناء فترة تحصيلهم الأكاديمي، داعياً الخريجين إلى مواصلة مسيرتهم، مؤكداً دعم واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بأبنائها الطلاب ليكونوا مساهمين في تحقيق التطلعات التي تهدف لتحقيق رؤية المملكة 2030 .