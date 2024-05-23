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السعودية | سفارة المملكة في إيرلندا تحتفي بتخرج الطلبة المبتعثين لعام 2024

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفت سفارة المملكة لدى إيرلندا وملحقيتها الثقافية أمس بتخريج الطلبة السعوديين المبتعثين للدراسة في الجامعات الإيرلندية والأطباء المتدربين لعام 2024م.

 

 

وأشاد القائم بأعمال السفارة بالنيابة عبدالسلام بن عبدالله المشيطي في كلمة له بأداء الطلبة السعوديين أثناء فترة تحصيلهم الأكاديمي، داعياً الخريجين إلى مواصلة مسيرتهم، مؤكداً دعم واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بأبنائها الطلاب ليكونوا مساهمين في تحقيق التطلعات التي تهدف لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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