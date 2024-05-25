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عبر "أبشر أعمال".. "الدفاع المدني" يتيح خدمة تمديد التراخيص

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أتاحت المديرية العامة للدفاع المدني، خدمة تمديد تراخيص الدفاع المدني بناءً على مدة الرخصة التجارية.
وأتيح هذا عبر بوابة سلامة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أعمال" دون الحاجة لمراجعة مقار المديرية.

أتمتة الخدمات في

وتأتي إتاحة الخدمة، امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الدفاع المدني في أتمتة الخدمات.

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ويأتي هذا بما يسهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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