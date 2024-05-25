شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "أبشر أعمال".. "الدفاع المدني" يتيح خدمة تمديد التراخيص والان نبدء بالتفاصيل

أتمتة الخدمات في السعودية

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الدمام - شريف احمد - أتاحت المديرية العامة للدفاع المدني، خدمة تمديد تراخيص الدفاع المدني بناءً على مدة الرخصة التجارية.وأتيح هذا عبر بوابة سلامة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أعمال" دون الحاجة لمراجعة مقار المديرية.وتأتي إتاحة الخدمة، امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الدفاع المدني في أتمتة الخدمات.ويأتي هذا بما يسهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.