السعودية | المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية يوفر وظائف شاغرة للجنسين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) توفر وظائف في التخصصات الإدارية وأخرى، واشترطت المركز أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأوضح المركز أن الوظائف هي (المعايير والاعتماد بالتخصصات الصحية، إدارة الجودة الصحية، الإحصاء والأبحاث، إدارة البيانات والمحفوظات، العلاقات والاتصال المؤسسي، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني).

وأشار المركز إلى أن التقديم يبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/11/18هـ الموافق 2024/05/26م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/11/27هـ الموافق 2024/06/04م، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي:

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