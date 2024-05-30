اتصال هاتفي بين #ولي_العهد ورئيس الجمهورية الفرنسية #اليوم للتفاصيل | https://t.co/D3tJL5oYLx pic.twitter.com/ZMSzFqOWoz

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصومال الفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.