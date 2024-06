شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصومال الفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، رسالة خطية، من الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.تسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الصومالي محمود طاهر جيلي. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.