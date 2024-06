شكرا لقرائتكم خبر عن 30 لغة عالمية بخدمة "فعيل" للرد على استفسارات الحجاج بجامع الميقات والان نبدء بالتفاصيل

الخدمات الدعوية للحجاج

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة ممثلةً بفرعها بمنطقة المدينة المنورة تفعيل خدمة "فعيل" للإفتاء.وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة ستتولى الرد على الاستفسارات الخاصة بالحج في جامع الميقات بـ30 لغة عالمية. وبينت أن هذا سيكون بمشاركة علماء ودعاة، ومترجمين ومتخصصين في ظل خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله.وتأتي خدمة الاتصال المرئي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية لحجاج بيت الله الحرام، في بيان صفة الحج وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج وضيوف الرحمن.