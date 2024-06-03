شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والمدينة النورة وحائل وتبوك، تمتد إلى أجزاء من منطقة الجوف.الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.