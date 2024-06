شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة ضيوف الرحمن.. صدور دليل الطرق للمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

طرق المشاعر المقدسة

شبكة الطرق

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للطرق، دليلاً يوضح الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، ليكون مرجعًا لكافة قاصدي المشاعر المقدسة في موسم حج 1445 هـ.وتضمن الدليل أهم الطرق المؤدية للمشاعر، بالإضافة إلى أهم اللوحات الإرشادية ومدلولات الطرق، وكذلك التوصيات التي تساهم في الحفاظ على سلامة سالكي الطرق، وأبرز الأرقام التي يحتاج إليها الحاج أثناء السفر. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كشف الدليل عن 10 طرق تخدم الحجاج من الدول المجاورة وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية.كما تضمن الدليل شبكة الطرق الداخلية المؤدية إلى المشاعر المقدسة، كطريق الهجرة وطريق الليث وطريق السيل الكبير وطريق الهدا بالإضافة إلى طريق الأمير محمد بن سلمان تتميز شبكة الطرق بتصاميمها الحديثة والمتطورة، وتجهيزها بأحدث التقنيات المرورية، ما يضمن السلامة والأمان للمسافرين وضيوف الرحمن على حدٍ سواء، في إطار جهود هيئة الطرق في تعزيز ربط المشاعر المقدسة بمختلف مناطق المملكة والدول المجاورة، ما يُعزز تجربة ضيوف الرحمن، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة إلى الوصول لـ30 مليون معتمر بحلول 2030، الأمر الذي يتطلب وجود شبكة طرق مترابطة وذات جودة عالية.يُذكر أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، حيث تشرف الهيئة العامة للطرق على القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة.كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.