اخبار السعوديه

الأرصاد: موجه حارة على محافظات منطقة المدينة المنورة

0 نشر
واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجه حارة على محافظات منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة غداً على محافظات العيص وخيبر وبدر ومركز ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في درجات الحرارة من (47 - 48) درجة مئوية. لمعرفة التوقيتThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا