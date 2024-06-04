شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجه حارة على محافظات منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة غداً على محافظات العيص وخيبر وبدر ومركز ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في درجات الحرارة من (47 - 48) درجة مئوية. لمعرفة التوقيتThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في درجات الحرارة من (47 - 48) درجة مئوية. لمعرفة التوقيتThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
بالتزامن مع درجات حرارة تلامس الـ 50 .. . تنبيه من أتربة مثارة على #المدينة_المنورة— صحيفة اليوم (@alyaum) June 2, 2024
لمعرفة التوقيت👇https://t.co/Ll9qS9hW5w#اليوم | #حالة_الطقس | #الأرصاد | #طقس_السعودية | @NCMKSA pic.twitter.com/dYriTjQfkG
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.