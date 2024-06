شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجه حارة على محافظات منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة غداً على محافظات العيص وخيبر وبدر ومركز ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في درجات الحرارة من (47 - 48) درجة مئوية. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.