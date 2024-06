شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: أعلى درجات الرعاية لضيوف الرحمن في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

رعاية ضيوف الرحمن

نفذ وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم، جولات تفقدية شاملة على خدمات المنظومة الصحية في المشاعر المقدسة، وزار تجمع مكة الصحي ومنشآت الرعاية الصحية بمشعري عرفات ومنى بمكة المكرمة، ومقر هيئة الهلال الأحمر، حرصاً على توفير أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن في موسم حج 1445.وبدأ "الجلاجل" جولته بزيارة مستشفى شرق عرفات حيث اطّلع على سير العمل في عددٍ من أقسام المستشفى، إضافة إلى زيارة مستشفى جبل الرحمة ومستشفى نمرة والمستشفى الميداني ومركز الخدمات الطبية الشرعية بالمعيصم، ومقر نوبكو والأرضيات المرنة والطلاء الخافض للحرارة في عرفة والمرحلة الأولى من مشروع تطوير مسار المشاة بمزدلفة من تنفيذ الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وشملت الزيارة تدشين للمركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية في المشاعر المقدسة، والاطلاع على جاهزية المنشآت الصحية بمشعر منى بزيارته لمستشفى منى الوادي بمشعر منى، ومستشفى منى الطوارئ، كما شملت الزيارة تفقد عددٍ من منشآت القطاع الخاص.وأكد وزير الصحة، ضرورة بذل أقصى الجهود وأعلى درجات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، كما شدد على استعدادية الطواقم الطبية لخدمة شعيرة الحج بما يليق بمكانة المملكة وضيافتها الفائقة لضيوف الرحمن.وتعكس الزيارة الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- بخدمة ضيوف الرحمن على أكمل الوجوه، وعلى ضوء مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحّي ورؤية السعودية 2030.