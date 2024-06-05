المملكة تدين اقتحام مسؤولين إسرائيليين وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى، وسماح سلطات الاحتلال للمتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية في مدينة القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال pic.twitter.com/e3du2z4qlC