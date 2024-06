شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين اقتحام مسؤولين إسرائيليين وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

استفزاز لمشاعر المسلمين

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى، وسماح سلطات الاحتلال للمتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية في مدينة القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال pic.twitter.com/e3du2z4qlC — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 5, 2024

الدمام - شريف احمد - أدانت المملكة العربية السعودية اقتحام عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى.وأعربت وزارة الخارجية عبر حسابها على تطبيق إكس، عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى، وسماح سلطات الاحتلال للمتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية في مدينة القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال.وأضاف البيان: تؤكد المملكة على أن هذه التعديات تمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، لا سيما في ظل استمرار الحرب وأعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. This is a Twitter Status | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى، وسماح سلطات الاحتلال للمتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية في مدينة القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)وتابع: كما تؤكد المملكة بأن هذه الاعتداءات الممنهجة تعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة، وانتهاك للوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتقوض جهود السلام العادل والدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.