وزير النقل: جاهزون لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله

معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية @SalehAljasser :

حشدت المنظومة كافة قدراتها وطاقاتها بكل قطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن عبر أكثر من 47 ألف من كوادرها#خدمتكم_شرف#بيسر_وطمأنينة

الدمام - شريف احمد - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية، واكتمال استعدادات مرافقها وكوادرها وخططها التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445، وتوفير تنقل آمن وانسيابي لضيوف الرحمن من خلال مختلف المسارات الجوية والبرية والبحرية والسككية، منذ وصولهم إلى المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة وحتى إتمام نسكهم ومغادرتهم لبلادهم سالمين غانمين.ورفع وزير النقل والخدمات اللوجستية خلال اللقاء الإعلامي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في مشعر منى، شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله؛ على عنايتهم الكبيرة والفائقة لضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.وقال بعد جولة ميدانية تفقدية على جاهزية قطاعات المنظومة والاستعدادات الجارية لخدمة ضيوف الرحمن، إن منظومة النقل والخدمات اللوجستية حشدت كافة قدراتها وطاقاتها في قطاع الطيران ومرافق المطارات والموانئ والسكك الحديدية وشبكة الطرق والنقل العام والخدمات اللوجستية، لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن عبر أكثر من 47 ألف من كوادرها المتخصصة. حشدت المنظومة كافة قدراتها وطاقاتها بكل قطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن عبر أكثر من 47 ألف من كوادرهاThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport)وأضاف أنه تم تهيئة 6 مطارات بالمملكة لاستقبال رحلات الحجاج مع تخصيص 21 آلف كادراً بشرياً لخدمتهم في تلك المطارات، و توفير 3,4 مليون مقعد للحجاج على الرحلات الجوية؛ من خلال تهيئة 7700 ألف رحلة.ونوه بالتكامل الرفيع بين كافة أنماط النقل لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم لمطارات المملكة وتنقلهم عبر 35 قطاراً من خلال شبكة قطار الحرمين السريع التي تنقل أكثر من 1.6 مليون مقعد، أو من خلال قطار المشاعر، مع توفير 27 ألف حافلة لتنقل ضيوف الرحمن خلال رحلتهم الإيمانية.وأوضح الجاسر، أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، وكذلك رفع الطاقات التشغيلية في الموانئ لتعزيز الأعمال اللوجستية ودعم سلاسل الامداد وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.وبين أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية أدخلت هذا العام تقنيات حديثة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ مثل استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت لتسريع أعمال الصيانة والحفاظ على البيئة في شبكة الطرق، مع استخدام موسع لتقنية الدرون لفحص وتقييم شبكة الطرق باستخدام المسح الحراريوكذلك التوسع في مبادرة تبريد الطرق بالشراكة مع العديد من الجهات، حيث تم العمل على تنفيذ المبادرة في أكثر من موقع ومنها المنطقة المحيطة بمسجد نمرة في عرفات بإجمالي مساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع، ما يسهم في خفض درجة الحرارة بحوالي 20% مقارنة في باقي الطرق.وأشار إلى تهيئة كافة شبكة الطرق المؤدية للمشاعر المقدس، موضحا أن شبكة طرق المملكة تعد الأولى على مستوى العالم في ترابطها، ومبينا أنه تم تخصيص أكثر من 5 طرق رئيسة تخدم ضيوف الرحمن القادمين لمكة المكرمة حيث تم مسح أكثر من 13 ألف كم وصيانة أكثر من 5000 كم وفحص أكثر من أكثر من 1000 جسر.وفي قطاع الخدمات اللوجستية والبريدية، أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية ، أنه تم استكمال كافة الاستعداد اللوجستية لخدمة ضيوف الرحمن، بما في ذلك خدمة حج بلا حقيبة ،التي تُعنى بنقل وشحن أمتعة الحجاج وذلك من مختلف مناطق المملكة إلى المشاعر المقدسة والعكس لحجاج الداخل، مع مسار يخدم حجاج الخارج من المطارات إلى الفنادق ومن الفنادق إلى المطارات في رحلة الإيابوتوفير خدمات لركاب قطار الحرمين، تشمل حفظ وشحن أمتعة ركاب قطار الحرمين لتسهيل أداء المناسك للحجاج والمعتمرين دون الحاجة لحمل أمتعتهم، مع تقديم ميناء جدة الاسلامي كامل الخدمات اللوجستية لدعم سلاسل الامداد اللازمة.وأكد الجاسر، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل العمل الحثيث لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 وبما يحقق التكامل مع الجهود والخطط التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية الأخرى، لتقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسلام وطمأنينة.من جهته أكد رئيس مؤسسة البريد السعودي م. آنف أبانمي أن هناك أكثر من 570 موظفاً مؤهلاً وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الحشود على خدمة ضيوف الرحمن، وبما يدعم العمل التكاملي مع باقي الجهات المشاركة في موسم الحج.كما أكد تجهيز مكاتب لخدمة البريد الرسمي لخدمة 121 جهة حكومية وتعمل على مدار الساعة طيلة موسم الحج، إضافةً لتهيئة 45 موقعاً لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.وأكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، أن الهيئة تشارك في خدمة ضيوف الرحمن من خلال ميناء جدة الإسلامي، الذي يُعد أحد المنافذ المهمة التي تقدم الخدمات للحجاج القادمين بحراً.كما يقدم الميناء خدمات لوجستية مباشرة، تساهم في توفير المستلزمات التموينية والطبية لضيوف الرحمن، كما أكد رئيس "موانئ" أن من خلال الميناء يتم توفير كافة الخدمات والاستعدادات البشرية والمادية والفنية، من قِبل جميع الجهات ذات العلاقة، والتي تشمل صالات قدوم ومغادرة تتسع لعدد 1300 شخص، ومجهزة بعدد 100 نقطة لاستقبال الجوازات.إضافة إلى التجهيزات الجمركية، والأمنية، كما يُعد ميناء جدة الإسلامي هو المنفذ المخصص لاستقبال ومناولة الأنعام بشكل عام، المخصصة لبرنامج الهدى والأضاحي، والتي يتم إنهاء إجراءات مناولتها وفسحها بالتعاون مع عدد من الجهات؛ للتأكد من سلامتها، ومن ثم نقلها إلى المشاعر المقدسة.وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار المالك، أن في هذا العام سيتم تجربة الأسورة الذكية المحدثة في قطار المشاعر المقدسة والتي سيتم ربطها بتطبيق يعمل عبر الاجهزة الذكيةوتحتوي الأسورة دليلاً ارشادياً لاستخدام القطار، وتقوم بتنبيه الحاج بمواعيد رحلاته عبر القطار، وسيتم ربطها بتفاصيل حملات الحج حيث سيتمكن الحاج من الوصول إلى بيانات حملته وهواتف عبر التطبيق وكذلك يمكن إرشاده إلى موقع مخيم الحملة من خلالهاكما أكد المالك، أنه تم توفير أكثر من 1.6 مليون مقعد لخدمة ضيوف الرحمن في خطة موسم الحج، بزيادة أكثر من 100 ألف مقعد مقارنة بالعام الماضينكما أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية على جاهزية قطار المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن وذلك لنقل أكثر من 2 مليون راكب خلال موسم الحج عبر أكثر من ألفي رحلة، حيث اختتم التشغيل التجريبي بإجراء التمرين التكاملي وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.