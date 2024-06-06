وزير النقل: جاهزون لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله

معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية @SalehAljasser :

حشدت المنظومة كافة قدراتها وطاقاتها بكل قطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن عبر أكثر من 47 ألف من كوادرها#خدمتكم_شرف#بيسر_وطمأنينة pic.twitter.com/fUbfSw9wRZ