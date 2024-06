شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة.. 3 مراكز للطوارئ بالمسجد الحرام لتقديم الخدمات الصحية للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

رعاية ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - يحظى قاصدو المسجد الحرام بتقديم الرعاية الصحية على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال ثلاثة مراكز للطوارئ بالمسجد الحرام، يقوم على تشغيلها تجمع مكة المكرمة الصحي.ويقع مركز طوارئ الحرم رقم (1) بالدور الأول بتوسعة الملك فهد، ومركز طوارئ الحرم (3) بالرواق السعودي باب الصفا سابقاً (جوار مصلى الجنائز)، ومركز طوارئ الحرم رقم (4) بالرواق السعودي الدور الأول بجوار جسر أجياد. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ويباشر تجمع مكة المكرمة الصحي في إطار دوره التكاملي، بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بتقديم الرعاية الأولية والصحية والتوعوية لضيوف الرحمن، بما يحقق الإسهام في توفير خدمات صحية عالية الجودة لحجاج بيت الله الحرام.كما تتكامل الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين مع وزارة الصحة في تقديم المبادرات التوعوية المختلفة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.