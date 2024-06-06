شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة: غداً الجمعة غرة الشهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت المحكمة العليا، أن غداً الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 15 / 6 / 2024 م.
وثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام 1445هـ، في مراصد الأهلة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام 1445هـ، في مراصد الأهلة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#عاجل | ثبوث رؤية هلال شهر #ذي_الحجة للعام 1445هـ في الحريق من قبل الرائي عبدالله الكثيري، وأنباء عن تعذر رؤيته في تمير وسدير— صحيفة اليوم (@alyaum) June 6, 2024
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