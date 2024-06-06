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المحكمة العليا تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة: غداً الجمعة غرة الشهر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت المحكمة العليا، أن غداً الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 15 / 6 / 2024 م.
وثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام 1445هـ، في مراصد الأهلة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

تحري رؤية الهلال

ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة للعام 1445هـ.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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