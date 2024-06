شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة: غداً الجمعة غرة الشهر والان نبدء بالتفاصيل

تحري رؤية الهلال

أكدت المحكمة العليا، أن غداً الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 15 / 6 / 2024 م.وثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام 1445هـ، في مراصد الأهلة. ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة للعام 1445هـ.