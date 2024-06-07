شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والرياض والقصيم.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا، يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

This is a Twitter Status و This is a Twitter Status وارتفاع بالحرارة.. "الأرصاد" يحذر من This is a Twitter Status بعدة مناطقThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.