شكرا لقرائتكم خبر عن "إخاء" تُمكّن نحو 50 يتيمًا من أداء فريضة الحج والان نبدء بالتفاصيل

برامج الدمج الاجتماعي للأيتام



حياة كريمة

الدمام - شريف احمد - تعتزم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" تفويج نحو 50 يتيمًا لأداء فريضة الحج هذا العام، ممن لم يسبق لهم تأدية الفريضة، وذلك في مختلف فروعها البالغ عددها 9 فروع منتشرة في مناطق المملكة.وحرصت المؤسسة على التنسيق مع حملات الحج المتميزة، التي تقدم أفضل الخدمات للحجاج لتسيير وتنظيم الرحلات وتوفير العناية الخاصة لأبناء "إخاء"، ما يسهم بدمجهم في المجتمع، وغرس مبادئ الدين الحنيف في نفوسهم، وزرع القيم الدينية لديهم، وتعزيز العقيدة السليمة في عقل اليتيم ووجدانه، حتى ينشأ قوي العقيدة، راسخ الإيمان سليم التفكير.وتعد رحلات الحج والعمرة وزيارة بيت الله الحرام إحدى الركائز المهمة في برامج الدمج الاجتماعي للأيتام، وضمن استراتيجية إخاء التي ركزت على تمكين الأيتام في مختلف المسارات، ومن ضمنها البرامج الدينية التي اشتملت على تأدية الركن الخامس ورحلات العمرة والمحاضرات التوعوية، لتدعيم الجانب الروحي والإيماني لدى المستفيدين وبث السكينة والطمأنينة في نفوسهم. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأعرب الأبناء المرشحون لحج هذا العام عن فرحتهم وسرورهم لتأدية فريضة الحج، مقدرين جهود المؤسسة ودعمها لهم في مختلف المجالات، لتمكينهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وتحسين جودة حياتهم.