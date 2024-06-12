شكرا لقرائتكم خبر عن لتجويد الخدمات.. 10 دراسات ينفذها معهد "بحوث أم القرى" في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

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خدمات الحج

الدمام - شريف احمد - يعكف معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية في جامعة أم القرى، على تنفيذ ما يقارب 10 دراسات استشارية متخصصة ومعنية بتجويد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في موسم حج عام 1445هـ.وقدم المعهد مجموعة من الدراسات الاستشارية في مجال الجودة والرقابة؛ منها: الرقابة على الإعاشة والتغذية؛ بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، والرقابة على بطاقة نسك؛ بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، والرقابة على إدارة النفايات في موسم الحج؛ بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات في الحج.اهتم المعهد بتقديم دراسات التدريب والتأهيل للعاملين في منظومة الحج والعمرة؛ من خلال أكثر من 350 حقيبة تدريبية للمهارات المتنوعة في مجال: الإدارة، والضيافة، والتقنية، والسلامة، والجودة، والرقابة، والتواصل الفعال؛ وغيرها من المجالات، واستفاد منها ما يقارب 160,000 مستفيد؛ وذلك في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، كما أطلق مؤخرًا مبادرة رافد الحرمين بما يقارب 100,000 فرصة تدريبة؛ بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.وينفذ المعهد دراسات استشارية بحثية متعلقة بالصحة العامة والتجمعات البشرية بالتعاون مع وزارة الصحة؛ والتي تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة خلال مواسم الحج و العمرة لضمان استدامة سلامة الحجاج والمعتمرين ومقدمي الخدمات الصحية لهم، وبلغ عدد الدراسات ما يقارب 30 دراسة؛ مبنية على 14,500 عينة بحثية.كما نفذ معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية مجموعة من المسابقات والتحديات والهاكاثونات المعنية بخدمات الحج والعمرة؛ مثل: هاكاثون المواقع الإثرائية والتاريخية؛ بالتعاون مع: وزارة الحج والعمرة، وتحدي تحسين تجربة التنقل للطواف والسعي؛ بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وهاكاثون الخدمات الصحية "صحة ثون 2”؛ بالتعاون مع وزارة الصحة، ووزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى الهاكاثون المصاحب للمنتدى الأول للصحة والأمن في الحج؛ والذي نظمته الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.ويقدم المعهد خدمات الترجمة بأكثر من 20 لغة، وبما يقارب 60 مترجمًا، واستفاد منها أكثر من 5 ملايين مستفيد حول العالم.ويعتزم المعهد إقامة معرض الفرص الاستشمارية للنقل التجاري والمواصلات في قطاع الحج والعمرة؛ بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات.