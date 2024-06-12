شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الكويت في ضحايا حريق المنقف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، إثر نبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسر المتوفين ولشعب دولة الكويت الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب دولة الكويت من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب". للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لسموكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في الكويت، إثر نبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ونعرب لسموكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسر المتوفين ولشعب دولة الكويت الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب دولة الكويت من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب". للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#الكويت.. ارتفاع حصيلة وفيات حريق المنقف إلى 49 شخصا#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) June 12, 2024
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برقية ولي العهدبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، إثر نبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لسموكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في الكويت، إثر نبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ اندلاع حريق في منطقة المنقف، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ونعرب لسموكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".