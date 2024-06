شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. أكثر من 22 ألفًا من منسوبي القطاع البلدي في خدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

خدمة الحجاج

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جاهزية منظومة خدماتها البلدية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1445 هـ، وتقديم أفضل الخدمات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، تحت شعار "نيسّر".وأوضحت الوزارة أن أمانة العاصمة المقدسة والبلديات الفرعية، على أتم استعداد لخدمة ضيوف الرحمن، حيث يشارك أكثر من 22 ألفًا من منسوبي القطاع البلدي و 2000 متطوع ومتطوعة لتقديم مختلف الخدمات البلدية، كما تم تجهيز 28 مركزًا للخدمة و 8 مراكز لأعمال الطوارئ. وأشارت الوزارة إلى رفع جاهزية أعمال النظافة في المشاعر المقدسة من خلال مشاركة أكثر من 13 ألفًا من عمال النظافة، وتجهيز قرابة 88 ألف حاوية نفايات، بالإضافة إلى 113 مخزنًا و 1135 صندوقًا لضغط النفايات.وأكدت جاهزية الخطط والبرامج والخدمات البلدية المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء وأعمال النظافة داخل المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى أعمال صيانة الطرق وتشغيل أنظمة الإنارة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، وذلك لضمان توفير أقصى درجات الأمان والراحة للحجاج خلال فترة إقامتهم.ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن فرق العمل بأمانة العاصمة المقدسة والبلديات التابعة لها، تعمل على مدار الساعة من أجل المتابعة الميدانية المستمرة والدقيقة لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تأدية الأعمال وتوفير أفضل الخدمات البلدية، لتحقيق أعلى مستويات الرعاية والسلامة العامة لضيوف الرحمن.