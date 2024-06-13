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"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة اليوم الخميس، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
وحذر المركز (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أضم وميسان والطائف، مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أمطار متوسطة

ويتوقع المركز أن تشهد العرضيات أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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