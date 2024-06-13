شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متوسطة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة اليوم الخميس، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.وحذر المركز (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أضم وميسان والطائف، مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.ويتوقع المركز أن تشهد العرضيات أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)