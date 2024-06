شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تحذر من ثغرات ببعض مكبرات الصوت لخطر نشوب حريق والان نبدء بالتفاصيل

لسلامتكم ..

نعلن عن ⁧#استدعاء 260 مكبر صوت



🗓 سنة الصنع: مارس وابريل 2023



🔻 لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة بطارية الليثيوم، قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق.



— وزارة التجارة (@MCgovSA) June 13, 2024

أعلنت وزارة التجارة، عبر منصة إكس، استدعاء 260 مكبر صوت، إنتاج مارس وأبريل 2023، أنواع:

( soundcore )
Anker SoundCore Speaker
الطراز: A3102

( AnkerWork )
PowerConf S3 speaker
الطراز: A3302

لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة بطارية الليثيوم، مما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق.

وطالبت الوزارة بالتالي:

التوقف فوراً عن استخدام المنتج.

التواصل مع الشركة للتحقق واستبدال المنتج أو استرداد كامل مبلغ الشراء.