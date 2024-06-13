شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تحذر من ثغرات ببعض مكبرات الصوت لخطر نشوب حريق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة، عبر منصة إكس، استدعاء 260 مكبر صوت، إنتاج مارس وأبريل 2023، أنواع:
لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة بطارية الليثيوم، مما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق. نعلن عن This is a Twitter Status 260 مكبر صوت
(soundcore)
Anker SoundCore Speaker
الطراز: A3102
(AnkerWork)
PowerConf S3 speaker
الطراز: A3302
سنة الصنع: مارس وابريل 2023
لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة بطارية الليثيوم، قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق.
الإجراء:
• التوقف... This is a Twitter Status— وزارة التجارة (@MCgovSA)
وطالبت الوزارة بالتالي:
(soundcore)
- Anker SoundCore Speaker
- الطراز: A3102
(AnkerWork)
- PowerConf S3 speaker
- الطراز: A3302
لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة بطارية الليثيوم، مما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق. نعلن عن This is a Twitter Status 260 مكبر صوت
(soundcore)
Anker SoundCore Speaker
الطراز: A3102
(AnkerWork)
PowerConf S3 speaker
الطراز: A3302
سنة الصنع: مارس وابريل 2023
لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة بطارية الليثيوم، قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق.
الإجراء:
• التوقف... This is a Twitter Status— وزارة التجارة (@MCgovSA)
لسلامتكم ..— وزارة التجارة (@MCgovSA) June 13, 2024
نعلن عن #استدعاء 260 مكبر صوت
(soundcore)
Anker SoundCore Speaker
🔍 الطراز: A3102
(AnkerWork)
PowerConf S3 speaker
🔍 الطراز: A3302
🗓 سنة الصنع: مارس وابريل 2023
🔻 لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة بطارية الليثيوم، قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق.
💡 الإجراء:
• التوقف… pic.twitter.com/zeLHzodv1t
وطالبت الوزارة بالتالي:
- التوقف فوراً عن استخدام المنتج.
- التواصل مع الشركة للتحقق واستبدال المنتج أو استرداد كامل مبلغ الشراء.