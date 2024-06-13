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"التجارة" تحذر من ثغرات ببعض مكبرات الصوت لخطر نشوب حريق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة، عبر منصة إكس، استدعاء 260 مكبر صوت، إنتاج مارس وأبريل 2023، أنواع:

(soundcore)

  • Anker SoundCore Speaker
  • الطراز: A3102

(AnkerWork)

  • PowerConf S3 speaker
  • الطراز: A3302

لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة بطارية الليثيوم، مما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق. نعلن عن ⁧This is a Twitter Status 260 مكبر صوت
(soundcore)
Anker SoundCore Speaker
الطراز: A3102
(AnkerWork)
PowerConf S3 speaker
الطراز: A3302
سنة الصنع: مارس وابريل 2023
لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة بطارية الليثيوم، قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق.
الإجراء:
• التوقف... This is a Twitter Status— وزارة التجارة (@MCgovSA)
وطالبت الوزارة بالتالي:
  • التوقف فوراً عن استخدام المنتج.
  • التواصل مع الشركة للتحقق واستبدال المنتج أو استرداد كامل مبلغ الشراء.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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