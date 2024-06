شكرا لقرائتكم خبر عن "سباهي" يتفقد المستشفيات الموسمية في المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" عددًا من الزيارات الميدانية للمستشفيات الموسمية في المشاعر المقدسة بالتزامن مع حج هذا العام 1445هـ، مستهدفةً قياس تطبيق وتنفيذ معايير "سباهي".وتضمنت الزيارات الميدانية التأكد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى ومواصفات غرف العزل وأنشطة برنامج السلامة الدوائية والسلامة من الإشعاع، مع ضمان اتباع المستشفيات لآلية موحدة في التعرف على المرضى أثناء تلقيهم الرعاية الصحية لمنع وقوع خطأ في التعامل مع الأشخاص أو المواقع أو الإجراءات.

وتناولت زيارات "سباهي" مراجعة سياسة منح الصلاحيات للأطباء في جميع المستويات، فضلًا عن قياس خاص لسلامة المرافق من الحريق وإجراءات السلامة المتبعة مع نظام الغازات الطبية.يُذكر أن "سباهي" هو الجهة الرسمية المخولة لمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة، وتكمن مهامه الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.