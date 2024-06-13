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بالدرونز.. إطلاق مبادرة "جودة" لفحص وتقييم طرق المشاعر

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إطلاق مبادرة "جودة" لفحص وتقييم طرق المشاعر باستخدام الدرونز، حيث تتميز بإمكانية الوصول إلى الأماكن الصعبة كالعبارات والجسور والعقبات، بالإضافة إلى دورها في اختصار الوقت والجهد في عملية الفحص.
وتعمل تقنية الدرونز من خلال تقييم حالة الطريق، عبر استخدام المسح الحراري، كما تعمل على التأكد من نظافة حرم الطريق والتأكد من الأصول وحالتها مثل اللوحات والحواجز وكافة عوامل السلامة في الطريق، كما تعمل على قياس مستوى المياه الجوفية أسفل الطرق في حال وجودها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

مبادرة "جودة"

يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على مسح وتقييم كافة شبكات الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل حركة تنقلهم عبر شبكة طرق المملكة التي تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر ترابط الطرق.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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