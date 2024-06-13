شكرا لقرائتكم خبر عن بالدرونز.. إطلاق مبادرة "جودة" لفحص وتقييم طرق المشاعر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إطلاق مبادرة "جودة" لفحص وتقييم طرق المشاعر باستخدام الدرونز، حيث تتميز بإمكانية الوصول إلى الأماكن الصعبة كالعبارات والجسور والعقبات، بالإضافة إلى دورها في اختصار الوقت والجهد في عملية الفحص.
وتعمل تقنية الدرونز من خلال تقييم حالة الطريق، عبر استخدام المسح الحراري، كما تعمل على التأكد من نظافة حرم الطريق والتأكد من الأصول وحالتها مثل اللوحات والحواجز وكافة عوامل السلامة في الطريق، كما تعمل على قياس مستوى المياه الجوفية أسفل الطرق في حال وجودها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وتعمل تقنية الدرونز من خلال تقييم حالة الطريق، عبر استخدام المسح الحراري، كما تعمل على التأكد من نظافة حرم الطريق والتأكد من الأصول وحالتها مثل اللوحات والحواجز وكافة عوامل السلامة في الطريق، كما تعمل على قياس مستوى المياه الجوفية أسفل الطرق في حال وجودها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
من الجنسية الإفريقية .. تفاصيل نقل أول حالة بالإسعاف الجوي من محيط الحرم المكي خلال #موسم_الحج#اليوم | #حج_1445هـ | #يسر_وطمأنينة | #رؤية_السعودية_2030— صحيفة اليوم (@alyaum) June 13, 2024
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