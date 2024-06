شكرا لقرائتكم خبر عن بالدرونز.. إطلاق مبادرة "جودة" لفحص وتقييم طرق المشاعر والان نبدء بالتفاصيل

مبادرة "جودة"

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إطلاق مبادرة "جودة" لفحص وتقييم طرق المشاعر باستخدام الدرونز، حيث تتميز بإمكانية الوصول إلى الأماكن الصعبة كالعبارات والجسور والعقبات، بالإضافة إلى دورها في اختصار الوقت والجهد في عملية الفحص.وتعمل تقنية الدرونز من خلال تقييم حالة الطريق، عبر استخدام المسح الحراري، كما تعمل على التأكد من نظافة حرم الطريق والتأكد من الأصول وحالتها مثل اللوحات والحواجز وكافة عوامل السلامة في الطريق، كما تعمل على قياس مستوى المياه الجوفية أسفل الطرق في حال وجودها. للمزيد: يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على مسح وتقييم كافة شبكات الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل حركة تنقلهم عبر شبكة طرق المملكة التي تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر ترابط الطرق.