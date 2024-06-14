شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. موجة حارة ورياح شديدة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض يوم الجمعة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والسليل.
ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.
يصاحب الظاهرة تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والسليل.
رياح شديدةكما نبه المركز من رياح شديدة على أجزاء من الرياض، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الأفلاج #السليل— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) June 13, 2024
للتفاصيل https://t.co/sdVzk2PQ5k #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/gLz3m17Loo
ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.
يصاحب الظاهرة تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.