لتوطيد أواصر التعاون وتجسير العلاقة بين الإعلاميين .. #وزير_الإعلام يقيم مأدبة عشاء للوفود المشاركة في #ملتقى_إعلام_الحج بـ #مكة_المكرمة #اليوم | @media_ksa | #يسر_وطمأنينة للمزيد: https://t.co/dRlnRiFrxF pic.twitter.com/t3ltHzQkze

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام لـ"اليوم": موسم الحج أهم واجب طوال العام والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية