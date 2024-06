شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام لـ"اليوم": موسم الحج أهم واجب طوال العام والان نبدء بالتفاصيل

نجاح موسم الحج

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام سلمان الدوسري، إن المملكة دائماً ما تسبق أفعالها أقوالها، وهذا مبدأ راسخ لخدمة ضيوف الرحمن الذين يقدمون للمملكة.وأوضح "الدوسري" رداً على سؤال "اليوم"، أن جميع جهات الدولة وقطاعاتها تعمل بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وبإشراف مباشر ومتابعة شخصية على مدار الساعة من سمو ولي العهد -حفظه الله- لضمان إنهاء الحجاج مناسكهم بكل يسر وسهولة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتابع حديثه لـ"اليوم": "أنا موظف حكومي أتبع التعليمات ومكلف بأداء مهامي، وهناك مئات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين وخلفهم مواطنون سعوديون كلنا لدينا تعليمات مباشرة أن موسم الحج هو أهم واجب نقوم فيه طوال العام، لذلك نرى الدولة تستنفر بكافة إمكانياتها وطاقاتها لخدمة الحجاج وضمان نجاح موسم الحج".وفي سؤاله عن "لا حج بلا تصريح" بين أنه لا أحد يقبل أن يأتي للحج وهناك شخص يأخذ مكانه دون وجه حق ودون تصريح، وهذا دور أصيل للمملكة في علاج الإشكالية وتوفير الوقت والجهد لملايين الحجاج وإعطاء كل حاج حقه، وهو ينطبق على جميع الجنسيات".وأوضح أن "الحكومة السعودية عند قيامها بأي إجراء فهي لا تفرق بين أحد ونقول إن لكل حاج حقه والمملكة تحفظ الحقوق ومن يقدم إلى الحج دون تصريح فهو ليس له الحق في ذلك وهو يسلب حق حاج أتى من مشارق ومغارب الأرض لأداء الفريضة".