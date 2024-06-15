شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مركزاً إسعافياً .. الهلال الأحمر يكثف استعداداته في يوم عرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها بكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال الحجاج في يوم عرفة، من خلال 27 مركزاً إسعافياً مدعوماً بـ 14 موقع تمركز بمشعر عرفات ومزدلفة.

ويقدم أكثر من 1099 من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الصحية الطارئة من الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1445هــ.

ويدعم الفرق الإسعافية في مشعر عرفات ومزدلفة أسطول من سيارات الإسعاف المتطورة يضم سيارة إسعاف مزودة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية.

وتأتي هذه التجهيزات في إطار خطة الاستعداد المكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال تصعيدهم إلى مشعر عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة. جاهزية الفرق الإسعافية وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بموسم حج 1445هـ الدكتور يوسف الصفيان: إن الفرق الإسعافية جاهزة للتعامل مع كافة البلاغات وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن في مشعر عرفات ومزدلفة.

وأشار إلى أن خطط الهلال الأحمر تشمل الطرق المؤدية إلى عرفات، حيث سيتم متابعة مسيرة الحجاج في مداخل عرفات ومخارجها والطرق المؤدية إليها.

وأكد انتشار الفرق الإسعافية في كافة مناطق مشعر عرفات ومزدلفة لتقدم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة، مدعومة بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف والآليات النوعية وباص طويق المجهزة بأحدث التقنيات الطبية، بالإضافة لفرق العنايات الطبية.

ولفت إلى تكامل المنظومة الصحية في موسم هذا العام، وحرص الهيئة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وطمأنينة.