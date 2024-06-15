شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذير "الصحة" للحجاج.. هذه طرق الوقاية من الإجهاد الحراري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الصحة، تحذيرًا لضيوف الرحمن من أخطار التعرض لأشعة الشمس، في مشعر عرفات، اليوم السبت.

وذلك خلال فترة الذروة من الساعة الـ 11 صباحًا إلى الساعة الـ 4 مساءً. موسم حج 1445هـ وأشارت إلى أن موسم الحج هذا العام 1445هـ يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة، مما يشكل صعوبة كبيرة يواجهها الحجاج خلال موسم الحج.

وأوضحت أن التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة لفترات طويلة، يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الحجاج.

كما أكدت على ضيوف الرحمن اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم. تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر وشددت الوزارة على الحجاج استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش.

كما أكدت ضرورة الالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها. أعراض الإجهاد الحراري -الغثيان.

-الصداع.

- التعرق والعطش الشديد.

عند الشعور بهذه الأعراض يجب شرب كميات كافية من الماء.

الانتقال إلى مكان بارد، ورش الجسم برذاذ من الماء. الوقاية من الإجهاد الحراري حمل المظلة أثناء أداء المناسك، وشرب الماء بانتظام.

كما يجب تجنب التعرض المباشر للحرارة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة قدر المستطاع.