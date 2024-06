شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 81 حالة إجهاد حراري وضربة شمس بين الحجيج والان نبدء بالتفاصيل

في مشعر عرفات، تصل درجات حرارة الأسطح تحت أشعة الشمس إلى (72) درجة..

اعرف درجة الحرارة في الظل، واحمِ نفسك لإكمال المناسك بصحة.#حج_بصحة#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/wYJn7GK0kM — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 13, 2024

الوقاية من الإجهاد الحراري

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، تسجيل عدد 81 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربة شمس بين الحجيج.وأهاب بالحجاج استخدام المظلة وعدم التعرض لأشعة الشمس للفترة من الـ 11 صباحًا وحتى الـ4 مساء. اعرف درجة الحرارة في الظل، واحمِ نفسك لإكمال المناسك بصحة.— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH)أصدرت وزارة الصحة، تحذيرًا لضيوف الرحمن من أخطار التعرض لأشعة الشمس، في مشعر عرفات، اليوم السبت.وشددت الوزارة على الحجاج استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش.كما أكدت ضرورة الالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح