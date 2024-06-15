الصحة: تسجيل 81 حالة إجهاد حراري وضربة شمس بين الحجيج

في مشعر عرفات، تصل درجات حرارة الأسطح تحت أشعة الشمس إلى (72) درجة..

اعرف درجة الحرارة في الظل، واحمِ نفسك لإكمال المناسك بصحة.#حج_بصحة#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/wYJn7GK0kM