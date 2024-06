شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيف الحرارة.. طلاء 11 ألف متر من الساحات المجاورة للمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

قامت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بطلاء الساحات المجاورة للمسجد الحرام باللون الأبيض لأكثر من 11 ألف متر مربع، باستخدام عدة مواد لها القدرة على امتصاص كمية أقل من أشعة الشمس، وذلك لتخفيف درجة الحرارة على ضيوف الرحمن.وتعد المادة الكيميائية شديدة التحمل وسريعة الجفاف ويمكن استخدامها داخليًا أو خارجيًا، على الأسطح الإسفلتية أو الأسطح الخرسانية. وتتميز الدهانات المستخدمة بالمسجد الحرام بعكسها لأشعة الشمس وتقليل آثار تغيير المناخ مما يساعد في توفير بيئة أكثر راحة للانتظار والمشي ومناسبتها للتجمع.ويأتي ذلك استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال الأيام القادمة لإكمال نسكهم بكل يسر وسهولة.