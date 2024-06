شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يعلن نجاح نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مزدلفة والان نبدء بالتفاصيل

نائب رئيس لجنة الحج المركزية

يُعلن نجاح نفرة ضيوف الرحمن من مشعر #عرفات إلى #مزدلفة بكل يسر وسهولة

الدمام - شريف احمد - أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نجاح نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مزدلفة بكل يسر وسهولة.سبق وأعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، نجاح تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، قائلًا خلال مؤتمر صحفي بالمشاعر، إن بطاقة نسك من إنجازات موسم الحج. نائب رئيس لجنة الحج المركزيةيُعلن نجاح نفرة ضيوف الرحمن من مشعر This is a Twitter Status إلى This is a Twitter Status بكل يسر وسهولة This is a Twitter Status— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion)وأوضح الربيعة أن عدد حجاج موسم 1445 هـ بلغ 1.8 مليون حاج، من أكتر من 200 دولة، وأكد أن جميعهم وقفوا بالصعيد الطاهر، مؤكدًا على استكمال المناسك بالتوجه إلى مزدلفة، ما بعدها.وأدى حجاج بيت الله الحرام اليوم، صلاتي المغرب والعشاء في مسجد المشعر الحرام بمزدلفة عقب نفرتهم من عرفات.