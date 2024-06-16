شكرا لقرائتكم خبر عن من 7 دول.. مبادرة طريق مكة تنهي إجراءات 322,901 حاج لهذا العام والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام