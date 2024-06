شكرا لقرائتكم خبر عن من 7 دول.. مبادرة طريق مكة تنهي إجراءات 322,901 حاج لهذا العام والان نبدء بالتفاصيل

إجراءات دخول الحاج

أنهت مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، إجراءات (322,901) حاج مستفيد من المبادرة التي نُفذت في صالات مخصصة في (11) مطاراً في (7) دول هي المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار.وذلك خلال (35) يومًا و(922) رحلة من دولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.وحققت مبادرة طريق مكة في عامها السادس، نجاحًا ملموسًا ودقة في سرعة إنهاء الإجراءات، حيث أسهمت (91) محطة تقديم خدمة و(43) حقيبة متنقلة و(24) جهاز كاونتر متنقل معزز بالذكاء الاصطناعي في تقليص إنهاء إجراءات دخول الحاج الواحد من (50) ثانية في العام الماضي إلى (40) ثانية هذا العام. للمزيد: وكانت مبادرة طريق مكة، أنهت أعمالها في صالات المبادرة بعد وصول جميع المستفيدين من المبادرة إلى المملكة، بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.