شكرا لقرائتكم خبر عن من 7 دول.. مبادرة طريق مكة تنهي إجراءات 322,901 حاج لهذا العام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهت مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، إجراءات (322,901) حاج مستفيد من المبادرة التي نُفذت في صالات مخصصة في (11) مطاراً في (7) دول هي المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار.
وذلك خلال (35) يومًا و(922) رحلة من دولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.
وكانت مبادرة طريق مكة، أنهت أعمالها في صالات المبادرة بعد وصول جميع المستفيدين من المبادرة إلى المملكة، بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.
وذلك خلال (35) يومًا و(922) رحلة من دولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.
إجراءات دخول الحاجوحققت مبادرة طريق مكة في عامها السادس، نجاحًا ملموسًا ودقة في سرعة إنهاء الإجراءات، حيث أسهمت (91) محطة تقديم خدمة و(43) حقيبة متنقلة و(24) جهاز كاونتر متنقل معزز بالذكاء الاصطناعي في تقليص إنهاء إجراءات دخول الحاج الواحد من (50) ثانية في العام الماضي إلى (40) ثانية هذا العام. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تقبل الله دعائكم 🤲#اليوم #موسم_الحج #يوم_عرفة— صحيفة اليوم (@alyaum) June 15, 2024
للمزيد: https://t.co/tpjP6ONa1l pic.twitter.com/BjFv3lVrW5
وكانت مبادرة طريق مكة، أنهت أعمالها في صالات المبادرة بعد وصول جميع المستفيدين من المبادرة إلى المملكة، بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.