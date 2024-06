شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 36 مليون سلعة تموينية للحجاج في أول أيام عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

راقبنا وصرّحنا لأكثر من 36 مليون سلعة تموينية بمشعر #منى أول أيام عيد الأضحى المبارك..



▫️ 14.3 مليون عبوة ألبان وعصائر

▫️ 10.9 مليون عبوة مياه

▫️ 9.6 مليون رغيف خبز

▫️ 1.2 مليون قالب ثلج#وزارة_التجارة_في_الحج#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/cRNuiiqCfi — وزارة التجارة (@MCgovSA) June 16, 2024

منافذ البيع

الدمام - شريف احمد - صعدّت وزارة التجارة أكثر من 36 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في مشعر منى اليوم العاشر من ذي الحجة 1445هـ أول أيام عيد الأضحى المبارك.وأكدت الوزارة مواصلة الفرق الميدانية للوزارة المنتشرة في المشاعر المقدسة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن بالوقوف على منافذ البيع والتأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية لحجاج بيت الله الحرام، ضمن خطة موسم حج هذا العام بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج. 14.3 مليون عبوة ألبان وعصائر10.9 مليون عبوة مياه9.6 مليون رغيف خبز1.2 مليون قالب ثلج— وزارة التجارة (@MCgovSA)وتُشرف وزارة التجارة على سلاسل الإمداد التمويني وفقًا لاختصاصاتها، بالإضافة إلى أدوارها الرقابية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في المشاعر والعاصمة المقدسة للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.