السديس يوصي الحجاج بضرورة تعظيم حرمات المسجد الحرام

استثمار وسائل التواصل في خدمة الدين وجمع الكلمة .. أبرز رسائل الشيخ " #السديس " خلال خطبة صلاة #عيد_الأضحى #حج_1445هـ | #لا_حج_بلا_تصریح | #موسم_الحج | #اليوم | #كل_عام_وانتم_بخير للمزيد: https://t.co/vqKGy8lt9A pic.twitter.com/DaFwmjvjSF

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام