السديس يوصي الحجاج بضرورة تعظيم حرمات المسجد الحرام

الالتزام بتعظيم المسجد الحرام

الدمام - شريف احمد - أوصى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، ضيوف الرحمن بضرورة رعاية شعائر الله تعالى، وتعظيم حرماته من البقاع والمناسك، وأعظم البقاع بيت الله الحرام، أول بيت وضع في الأرض ومحط أفئدة المسلمين، وقبلة المصلي والناسك، مستوجب التعظيم والتقديس، وحقيق بالرعاية حق الرعاية.كما أوصى بالحذر من الإخلال بكل أمر يقوِّض وينافي هذا التعظيم، ولا سيّما وهم متلبسون بهذا الركن العظيم، الركن الخامس من أركان الإسلام، ويرون ما يشهده الحرمان الشريفان من كثافة الأعداد المليونية من الحجيج، وما تبذله حكومة المملكة العربية السعودية من العناية الكبرى بالحرمين الشريفين، وإعمارهما حسًّا ومعنى؛ ليؤدي المسلمون نسكهم وشعائرهم في يسر وسلامة واطمئنان. وقال الشيخ السديس: المأمول منكم حجاج بيت الله الحرام الالتزام بتعظيم المسجد الحرام، ورعاية حرمته وأمنه، وسلامة قاصديه، وعدم الانشغال بما ينافي عظمة وأمن هذه البلدة المباركة، وبما يُخل بنسككم، والتعاون مع الجهات العاملة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، واتباع إرشاداتهم، وتطبيق التعليمات والتوجيهات الأمنية والصحية داخل الحرمين الشريفين وخارجهما.وأضاف: سخرت المملكة العربية السعودية سخرت جميع القطاعات على مدار الساعة من أجل خدمتكم وراحتكم، وعونكم على أداء نسككم في أمن وأمان، وعودتكم إلى بلادكم سالمين، وقد تحقق لكم الحج المبرور إن شاء الله.