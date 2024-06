شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز استثنائي.. ضخ 3 مليارات لتر من المياه العذبة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

تضافر الجهود

خدمة ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للمياه ضخ أكثر من 3 مليارات لتر من المياه العذبة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال يومي التروية وعرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.يأتي ذلك في إطار خطتها التشغيلية لتأمين الإمداد من مكونات المنظومة التشغيلية في الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع، لخدمة وراحة ضيوف الرحمن وكل المستفيدين في موسم حج هذا العام.وتمكنت مكونات المنظومة من خلال تضافر الجهود، ووفق الخطط والاستعدادات المعدة مسبقًا، من تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، إذ استطاعت كل من "تحلية المياه" الذراع التشغيلي المرحلي للهيئة السعودية للمياه، ومنظومات الإنتاج في الشركة السعودية لشراكات المياه وشركائها في القطاع الخاص من رفع الطاقة الإنتاجية للمياه إلى مستويات قياسية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)فيما نفذت شركة نقل وتقنيات المياه عمليات إمداد المياه المنتجة لشركة المياه الوطنية، التي أكملت الجهود التكاملية للمنظومة بتوزيع وضخ الكميات المعلنة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وتواصل منظومة المياه تسخير قدراتها وإمكاناتها وجهودها كافة لخدمة ضيوف الرحمن والعاملين في الحج إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ببذل كل الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لضمان أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بكل طمأنينة ويسر.