إنجاز استثنائي.. ضخ 3 مليارات لتر من المياه العذبة لضيوف الرحمن

في #يوم_عرفة.. توزيع مليار لتر من المياه على #مكة_المكرمة والمشاعر المقدسة عبر الشبكات العامة على مدار الساعة#يسر_وطمأنينة⁩ | #اليوم | #حج_1445هـ | #كل_عام_وانتم_بخير

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