شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز استثنائي.. ضخ 3 مليارات لتر من المياه العذبة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للمياه ضخ أكثر من 3 مليارات لتر من المياه العذبة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال يومي التروية وعرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.
يأتي ذلك في إطار خطتها التشغيلية لتأمين الإمداد من مكونات المنظومة التشغيلية في الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع، لخدمة وراحة ضيوف الرحمن وكل المستفيدين في موسم حج هذا العام.
فيما نفذت شركة نقل وتقنيات المياه عمليات إمداد المياه المنتجة لشركة المياه الوطنية، التي أكملت الجهود التكاملية للمنظومة بتوزيع وضخ الكميات المعلنة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
يأتي ذلك في إطار خطتها التشغيلية لتأمين الإمداد من مكونات المنظومة التشغيلية في الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع، لخدمة وراحة ضيوف الرحمن وكل المستفيدين في موسم حج هذا العام.
تضافر الجهودوتمكنت مكونات المنظومة من خلال تضافر الجهود، ووفق الخطط والاستعدادات المعدة مسبقًا، من تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، إذ استطاعت كل من "تحلية المياه" الذراع التشغيلي المرحلي للهيئة السعودية للمياه، ومنظومات الإنتاج في الشركة السعودية لشراكات المياه وشركائها في القطاع الخاص من رفع الطاقة الإنتاجية للمياه إلى مستويات قياسية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
في #يوم_عرفة.. توزيع مليار لتر من المياه على #مكة_المكرمة والمشاعر المقدسة عبر الشبكات العامة على مدار الساعة#يسر_وطمأنينة | #اليوم | #حج_1445هـ | #كل_عام_وانتم_بخير— صحيفة اليوم (@alyaum) June 16, 2024
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فيما نفذت شركة نقل وتقنيات المياه عمليات إمداد المياه المنتجة لشركة المياه الوطنية، التي أكملت الجهود التكاملية للمنظومة بتوزيع وضخ الكميات المعلنة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.