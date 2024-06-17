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إنجاز استثنائي.. ضخ 3 مليارات لتر من المياه العذبة لضيوف الرحمن

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واس - منى 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة للمياه ضخ أكثر من 3 مليارات لتر من المياه العذبة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال يومي التروية وعرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.
يأتي ذلك في إطار خطتها التشغيلية لتأمين الإمداد من مكونات المنظومة التشغيلية في الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع، لخدمة وراحة ضيوف الرحمن وكل المستفيدين في موسم حج هذا العام.

تضافر الجهود

وتمكنت مكونات المنظومة من خلال تضافر الجهود، ووفق الخطط والاستعدادات المعدة مسبقًا، من تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، إذ استطاعت كل من "تحلية المياه" الذراع التشغيلي المرحلي للهيئة السعودية للمياه، ومنظومات الإنتاج في الشركة السعودية لشراكات المياه وشركائها في القطاع الخاص من رفع الطاقة الإنتاجية للمياه إلى مستويات قياسية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
فيما نفذت شركة نقل وتقنيات المياه عمليات إمداد المياه المنتجة لشركة المياه الوطنية، التي أكملت الجهود التكاملية للمنظومة بتوزيع وضخ الكميات المعلنة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

خدمة ضيوف الرحمن

وتواصل منظومة المياه تسخير قدراتها وإمكاناتها وجهودها كافة لخدمة ضيوف الرحمن والعاملين في الحج إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ببذل كل الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لضمان أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بكل طمأنينة ويسر.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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