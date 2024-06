شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يُغادر جدة بعد أداء مناسك الحج والان نبدء بالتفاصيل

إشادة بتنظيم الحج

الدمام - شريف احمد - غادر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له ، جدة اليوم، بعد أداء مناسك الحج.وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، والقنصل العام لجمهورية مصر العربية أحمد عبدالمجيد، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)أشاد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بما شهده ولمسه من حسن التنظيم لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر.وكتب في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتوجه بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية ، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام".وتابع: "كما أود أن أعرب عن الإشادة والثناء البالغين، بما شهدته ولمسته من حسن التنظيم الرائع من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر".