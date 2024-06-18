شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة المكرمة.. أمطار خفيفة على المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على المشاعر المقدسة اليوم الثلاثاء، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 2 مساء، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى.
ويشمل التنبيه الطائف وبني يزيد ويلملم وأضم وميسان والعرضيات.
بينما تشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 2 مساء، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى.
أمطار متوسطةكما نبه المركز من أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #العاصمة_المقدسة #عرفات ...+1— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) June 17, 2024
للتفاصيل https://t.co/lL1v72mArq #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/qWmYnTxDLv
ويشمل التنبيه الطائف وبني يزيد ويلملم وأضم وميسان والعرضيات.
بينما تشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.