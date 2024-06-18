شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة المكرمة.. أمطار خفيفة على المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متوسطة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على المشاعر المقدسة اليوم الثلاثاء، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وتبدأ الظاهرة الساعة 2 مساء، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى.كما نبه المركز من أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ويشمل التنبيه الطائف وبني يزيد ويلملم وأضم وميسان والعرضيات.بينما تشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.