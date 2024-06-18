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طقس مكة المكرمة.. أمطار خفيفة على المشاعر المقدسة

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اليوم - المشاعر المقدسة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على المشاعر المقدسة اليوم الثلاثاء، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 2 مساء، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى.

أمطار متوسطة

كما نبه المركز من أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
ويشمل التنبيه الطائف وبني يزيد ويلملم وأضم وميسان والعرضيات.
بينما تشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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