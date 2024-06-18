شكرا لمتابعة خبر عن حاجة سبعينية تستعيد القدرة على المشي بعد استبدال مفصل الورك بتجمع مكة الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي لجراحة العظام والمفاصل بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في إجراء عملية لاستبدال مفصل الورك لحاجة مغربية سبعينية حيث استغرقت الجراحة نحو 90 دقيقة.

وقال التجمع أن الحاجة حضرت عن طريق الإسعاف إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من إصابة إثر سقوطها، وأجرى فريق الطوارئ الفحوصات والأشعة اللازمة.

وتبين وجود كسر في عنق عظمة الفخذ اليمنى وتم استدعاء استشاري جراحة العظام وتنويمها بقسم جراحة العظام، وتقرر إجراء جراحة استبدال نصف المفصل ليتسنى لها استعادة الوقوف والمشي بالاعتماد على نفسها بعد العملية وكذلك استعادة الورك لوظائفه في أسرع وقت بعد العملية.

وأوضح أنه جرى تجهيز المريضة خلال يوم واحد من تنويمها وعمل الاستشارات اللازمة وإجراء عملية استبدال نصف مفصل صناعي في جراحة استغرقت ساعة ونصف الساعة.

والجدير بالذكر أن العملية تكللت بالنجاح، وتم تقديم خدمات العلاج الطبيعي للمريضة ثم استعادت وظائف المفصل وتمكنت من الوقوف والمشي مجدداً وأذن لها بالخروج لاستكمال مناسك الحج.