شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة عاجلة تنقذ حاج إندونيسي من نزيف بالأمعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمستشفى شرق عرفات في إجراء عملية جراحية عاجلة لحاج إندونيسي يبلغ من العمر ثمانين عاما يعاني من ثقب ونزيف داخلي في الأمعاء نتيجة إصابته بقرحة في نهاية المعدة وبداية الاثني عشر، وتم إصلاح الثقب وعلاج الحاج. سرعة التعامل مع الحالة فور الوصول وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، المريض نقل إلى المستشفى مع القافلة الطبية من تجمع المدينة الصحي، لتمكينه من أداء النسك واستكمال خطته العلاجية، حيث كان يعاني من نزيف وأنيميا حادة وحالته الصحية غير مستقرة، وعلى الفور جرت معاينة وتقييم حالته من قبل فريق الجراحة، وبعد إكمال الإجراءات والتشخيص اتخذ قرار بأخذ المريض إلى غرفة العمليات في يوم عرفة وجرى إصلاح الثقب واستكمال العلاج.

وأضاف، حالة المريض استقرت بعد العملية وارتفعت نسبة الهيموجلوبين في الدم وتحسنت جميع آثار التسمم التي كانت موجودة قبل العملية وهو بحالة صحية جيدة في جناح التنويم.

