الغذاء والدواء تكشف مدة حفظ اللحوم في «الثلاجة والفريزر» حسب نوعها

صحيفة الخليج 365: كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن فترة صلاحية استهلاك اللحوم ومدة حفظها في الثلاجة أو الفريزر، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

قطع وشرائح اللحم

وقالت الهيئة، إن مدة حفظ قطع اللحم في الثلاجة تكون من 3 لـ 5 أيام، ومن 4 لـ 6 أشهر في الفريزر، فيما تحفظ شرائح اللحم "ستيك"، من 3 لـ 5 أيام في الثلاجة، ومن 6 لـ 12 شهرا في الفريزر.

اللحم المفروم

وتتراوح مدة حفظ اللحم المفروم في الثلاجة من يوم إلى اثنين، ومن 3 لـ 4 أشهر في الفريزر، وتنطبق نفس المدة على "اللسان، الكبد، الكلى، القلب".

اللحم المطبوخ

فيما يحفظ اللحم المطبوخ "المتبقي"، في الثلاجة من 3 لـ 4 أيام، وفي الفريزر من شهرين إلى ثلاثة.