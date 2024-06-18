شكرا لقرائتكم خبر عن "كلية الملك فهد" تفتح باب التقدم في دورة بكالوريوس العلوم الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كلية الملك فهد الأمنية فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية من خريجي العام الدراسي الحالي 1445، للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 68 بكلية الملك فهد الأمنية.

وأشارت الكلية عبر حسابها على تطبيق إكس، إلى أن المتقدم سيعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية. موعد التقدم يبدأ التقدم يوم الخميس 20 يونيو الحالي، الساعة 10 صباحًاـ ويستمر حتى يوم الاثنين 24 يونيو الساعة 10 صباحًا.

ويمكن التقديم عبر منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية.

