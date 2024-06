شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث برئاسة أمن الدولة: احترافية التعامل مع الحشود سهلت رحلة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

يسر وطمأنينة

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة العقيد تركي بن مقبل الحربي، أن احترافية التعامل مع الحشود جعلت رحلة الحجاج ميسرة.واستعرض المتحدث مهام الرئاسة في حج هذا العام، التي سعت من خلالها وفي إطار منظومة متكاملة مع القطاعات الحكومية التي شرفها الله بخدمة ضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، وتقديم كل ما من شأنه أن يحقق الرعاية للحجاج.وأضاف الحربي: "هذا العام جسدت مهام رئاسة أمن الدولة الركيزتين في شعار حج هذا العام (يسر وطمأنينة)، وما بذل من جهود من رجال القطاعات الأمنية والعسكرية والخدمية وأبطال قطاع التطوع من شباب وفتيات هذا الوطن فعليًا، يشرح للعالم أجمع حقيقة رسالتنا السامية في هذا الواجب، وأنها تنطلق من التزام ديني تجاه هذه الشعيرة، والتزام إنساني تجاه الجموع المليونية". ولفت إلى الدور الاحترافي الذي نفذ في تشغيل وإدارة منشأة الجمرات والتعامل مع الحشود المليونية الذي جعل من رحلة الحاج بأن تكون ميسرة.وأشار إلى أن ما تحقق من نجاح يعود إلى فضل الله تعالى، ثم دعم واهتمام القيادة التي رسخت في نفوس أبنائها قيمة حماية وعناية وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.