وزير الداخلية: نجاح خطة أمن الحج بتوظيف التقنية والقدرات البشرية

الدمام - شريف احمد - نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتهنئتهما للمشاركين في تنفيذ خطة أمن الحج من منسوبي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والجهات العسكرية المساندة من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ورئاسة الاستخبارات العامة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واعتزازهما وتقديرهما -حفظهما الله- بتحقيق أهداف الخطط الأمنية والتنظيمية التي أسهمت -بتوفيق الله- في نجاح مهمة حج هذا العام 1445هـ والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم في مبنى الوزارة بمكة المكرمة كبار مسؤولي الوزارة وقادة القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج والقوات المساندة من القطاعات والجهات العسكرية والأمنية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكد سموه في كلمة ألقاها أن الخبرات التراكمية والقدرات البشرية المؤهلة، والتوظيف الأمثل للتقنية مع التخطيط الاستراتيجي أدى بتوفيق الله إلى تحقيق حج آمن وتجربة ثرية يعيشها الحاج في هذه الرحلة الإيمانية.وثمن سموه الجهود التي بذلتها القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في حج هذا العام والتزامهم التام بالخطط المعتمدة، موجهًا بنقل تحياته لجميع المشاركين في حج هذا العام من القطاعات العسكرية والأمنية.وكان مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ألقى كلمة أكد فيها أن قوات أمن الحج تواصل تنفيذ خطط أمن الحج وخطة حفظ النظام وسط تكامل بين الجهات المشاركة كافة، وباستخدام كل الممكنات من وسائل التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي والقدرات البشرية والآلية.وبيّن أن قوات أمن الحج مستمرة في متابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية حتى استكمال أعمال الحج وعودة حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم سالمين غانمين.حضر اللقاء رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، ونائب رئيس أمن الدولة عبدالله بن فهد العويس، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وعدد من قادة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركين في مهمة الحج.