وزير الداخلية: نجاح خطة أمن الحج بتوظيف التقنية والقدرات البشرية

يشهد برنامج التطويف المركزي الذي بدأ منذ 14 عامًا، توسعًا وتحديثًا بعد تجاوب شركاء النجاح في مجال الطوافة.#نجاح_موسم_الحج | #موسم_الحج | #الحج | #اليوم



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