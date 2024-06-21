"السديس": القيادة حريصة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن

لسلامة المصلين.. تخفيف #خطبتي_الجمعة في #الحرمين_الشريفين لـ10 دقائق بدلاً من 30 إلى 45 دقيقة حاليًا



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